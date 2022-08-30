У короткій сукні і рожевому жакеті: ефектний образ прем’єр-міністерки Франції

Елізабет Борн виступила на заході у Парижі.
Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн взяла участь у літній конференції Medef, яка відбулася у Парижі.
Там політикиня з'явилася в ефектному луку. На ній було маленька чорна сукня, зверху якої Борн одягла рожевий жакет на блискавці і з одною накладною кишенею.
Вбрання Елізабет доповнила чорними туфлями. Шию вона прикрасила срібними ланцюжками, а руку – браслетом. Оптичні окуляри завершили аутфіт прем'єр-міністреки.
Нагадаємо, міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер у блакитно-жовтому образі прибула на зустріч міністрів оборони ЄС у Празькому конгрес-центрі у Празі.
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