У короткій сукні і рожевому жакеті: ефектний образ прем’єр-міністерки Франції

Елізабет Борн виступила на заході у Парижі.

Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн взяла участь у літній конференції Medef, яка відбулася у Парижі.

Елізабет Борн / Фото: Associated Press

Там політикиня з'явилася в ефектному луку. На ній було маленька чорна сукня, зверху якої Борн одягла рожевий жакет на блискавці і з одною накладною кишенею.

Елізабет Борн / Фото: Associated Press

Вбрання Елізабет доповнила чорними туфлями. Шию вона прикрасила срібними ланцюжками, а руку – браслетом. Оптичні окуляри завершили аутфіт прем'єр-міністреки.

Елізабет Борн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер у блакитно-жовтому образі прибула на зустріч міністрів оборони ЄС у Празькому конгрес-центрі у Празі.

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