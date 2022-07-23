У короткій сукні-сорочці: Єва Лонгорія з чоловіком і сином потрапила в об'єктиви папараці в Іспанії

Єва Лонгорія разом із чоловіком Хосе Бастоною та їхнім 4-річним сином Сантьяго відпочивають на іспанському курорті Марбелья.

Папараці зазнімкували, як сім'я прогулювалася вуличками міста.

Єва Лонгорія з чоловіком та сином / Фото: Getty Images

Єва мала чудовий вигляд. На ній була коротка біла сукня-сорочка від бренду Norma Kamali із цікавими зав'язками спереду.

Вбрання акторка доповнила прозорими босоніжками і білим капелюхом з чорною стрічкою.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Образ Лонгорія доповнила зачіскою з локонами, чорними окулярами і сережками-кільцями.

Хосе був одягнений у сорочку піскового відтінку і білі штани, а син – у чорну футболку і світлі шорти.

Нагадаємо, Єва наприкінці червня відвідала кінофестиваль у Таорміні. На червоній доріжці знаменитість сяяла в ефектній вечірній сукні від бренду Alberta Ferretti цікавого фасону - спереду вона була виконана з тонкої сітки і розшита бісером та паєтками в елегантні квіти, а ось шовкова спідниця була прямою і лаконічною.

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