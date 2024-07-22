У короткій сукні та босоніжках на пласкій підошві: принцеса Марія-Олімпія сходила на вечірку

Грецька принцеса Марія-Олімпія завсідниця світських тусовок.
Днями дівчина відвідала вечірку Louis Vuitton Hamptons Garden Party, яка відбулася у Гемптоні, у Нью-Йорку. Принцеса приїхала на тусовку в короткій сукні на широких бретельках, декорованій ґудзиком на декольте і була взута в чорні шкіряні босоніжки на пласкій підошві.
Принцеса Марія-Олімпія обійшлася практично без макіяжу та прикрас, а манікюр зробила у світлому відтінку. Влітку 27-річна дівчина полюбляє мати максимально натуральний вигляд.
Нагадаємо, минулого разу ми вам показували її образ у квітковій максісукні на тонких бретельках, коли вона відвідувала Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні.
Читайте також:
- У мінісукні від Miu Miu: принцеса Марія-Олімпія блиснула стрункими ногами на фешнзаході
- У прозорій блузці та джинсах: принцеса Марія-Олімпія на фешнзаході
- В оливковій сукні та золотих босоніжках: принцеса Марія-Олімпія на світській тусовці