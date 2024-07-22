У короткій сукні та босоніжках на пласкій підошві: принцеса Марія-Олімпія сходила на вечірку

Днями дівчина відвідала вечірку Louis Vuitton Hamptons Garden Party, яка відбулася у Гемптоні, у Нью-Йорку. Принцеса приїхала на тусовку в короткій сукні на широких бретельках, декорованій ґудзиком на декольте і була взута в чорні шкіряні босоніжки на пласкій підошві.

Принцеса Марія-Олімпія обійшлася практично без макіяжу та прикрас, а манікюр зробила у світлому відтінку. Влітку 27-річна дівчина полюбляє мати максимально натуральний вигляд.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу ми вам показували її образ у квітковій максісукні на тонких бретельках, коли вона відвідувала Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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