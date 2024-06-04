У короткій сукні та на високих підборах: королева Максима приїхала на ділову зустріч

Її Величність відвідала щорічну конференцію Фонду фінансування малого та середнього бізнесу. Тема ринку інклюзивного фінансування посідає центральне місце на конференції Mind the Gap, а королева Максима виступає як член нідерландського комітету з підприємництва.

На зустріч дружина короля Віллема-Олександра приїхала у бордовій сукні з принтом від Natan Couture, взула улюблені туфлі з прозорими вставками від Gianvito Rossi, а в руках тримала сумку в тон вбранню від Delvaux. Королева накинула на плечі хустку, одягла сережки-висячки з камінням, волосся зібрала в низький пучок і зробила виразний макіяж очей та губ. На зап'ястях у неї було по кілька золотих браслетів і годинник на шкіряному ремінці. А на пальцях кілька каблучок, зокрема і розкішна заручальна, про яку ми нещодавно детально вам розповідали.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Під час попереднього свого виходу декількома днями раніше королева Максима з'явилася на публіці в капелюсі з величезними крисами і приталеній сукні теж від Natan Couture. Того дня Її Величність відвідала міжнародний саміт FBN NxG у Мадуродамі в Гаазі.

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