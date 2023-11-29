У короткій сукні та сріблястих кедах: Сара Йоркська на презентації в Лондоні

Сара Йоркська після операції з видалення раку молочної залози вже повернулася до роботи та світського життя.

Вчора, 28 листопада, герцогиня Йоркська відвідала презентацію нової книжки Імоджен Едвардс-Джонс "Дочка відьми" у Daunt Books у Лондоні.

64-річна Сара одягла коротку чорну сукню, а зверху подовжений чорний жакет у тонку білу смужку. Вона підкреслила талію широким чорним поясом, а їй до тону підібрала кеди на шнурках.

Сара Йоркська розпустила своє пекуче руде волосся, одягла золоті сережки-кільця, трохи підкреслила макіяжем очі і зовсім трохи губи рожевим блиском. Сара тримала в руках книжку та усміхалася, коли її фотографували.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Сара показала, який зараз вигляд мають коргі королеви Єлизавети II, яких вона разом зі своїм ексчоловіком принцом Ендрю забрали собі після смерті монархині. Герцогиня знялася разом із вихованцями у фотосесії для глянцю.

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