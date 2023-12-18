У короткій сукні та з новим кольором волосся: Сара Йоркська на різдвяному аукціоні в Лондоні

Герцогиня Йоркська була присутня на різдвяній вікторині та аукціоні "Діти, хворі на рак" у The Kings Arms у Лондоні. Сара приїхала, щоб підтримати життєво важливу роботу зі спеціалізованих досліджень, покращуючи показники виживання та якість виживання молодих людей, хворих на рак.

Сара цього вечора була одягнена в жакет від The Extreme Collection, чорна коротка сукня була у неї під низом і взута в чорно-білі кросівки від Chanel. Через плече герцогині висіла маленька бежева сумка від Chanel.

Герцогиня Йоркська пофарбувала волосся більш насичений рудий колір, зробила легкий макіяж і одягла сережки-кільця. Також у неї на шиї виблискував ланцюжок із кулоном, на жакеті була пришпилена брошка, а на зап'ясті – браслет.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Цього року Сара Йоркська повідомила публіці, що їй діагностували рак грудей. Герцогиня перенесла успішну операцію та продовжує активно працювати.

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