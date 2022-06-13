У короткій сукні з квітковим принтом: Джилл Байден на обіді у Лос-Анджелесі

У короткій сукні з квітковим принтом: Джилл Байден на обіді у Лос-Анджелесі

Перша леді США мала чудовий вигляд у яскравій сукні.

Днями у межах саміту Америк у Лос-Анджелесі відбувся обід для дружин лідерів. Він минув у концертному залі Волта Діснея. Для гостей виступив Молодіжний оркестр Лос-Анджелеса.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Господиня свята Джилл Байден для такої події обрала ефектний літній образ, в якому ми її вже бачили неодноразово. На ній була коротка світло-бірюзова сукня з яскравим квітковим принтом і таким самим поясом на талії.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вбрання перша леді поєднала із замшевими туфлями-човниками кольору фуксії.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт пані Байден доповнила укладанням з локонами, ніжним макіяжем, делікатними ланцюжками на шиї та елегантними сережками у вигляді квітів.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Раніше першу леді ми бачили в асиметричній сукні довжини міді з воланом, яку вона скомбінувала з перламутровими босоніжками на шпильках, прикрашених різнокольоровими брошками із камінням.

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