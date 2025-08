У короткій вишитій сорочці і білих штанях: принцеса Леонор приїхала до яхт-клуб підтримати батька

Принцеса Леонор з батьком королем Філіпом VI / © Getty Images

Реклама

День регати «Кубок Короля» зробив приємний сюрприз для шанувальників королівської родини Іспанії. Принцеса Леонор приїхала до Королівського яхт-клубу Пальма-де-Майорки, щоб побажати батькові удачі в останній день перегонів на борту яхти «Айфос».

Король Філіп VI / © Getty Images

Принцеса приїхала у супроводі короля Філіпа VI, який був дуже радий присутності дочки.

Принцеса Леонор з батьком королем Філіпом VI / © Getty Images

Одягнена спадкоємиця престолу була в коротку сорочку Indie & Cold з вишивкою, поєднавши її з білими лляними штанями та сандалями на пласкій підошві.

Реклама

Волосся дівчини було розпущене, у вухах були золоті сережки, а на голові окуляри від сонця.

Принцеса Леонор з батьком королем Філіпом VI / © Getty Images

Раніше принцеса, нагадаємо, разом з мамою королевою Летицією та молодшою сестрою інфантою Софією відвідали кінотеатр Rivoli Cinemas на Майорці, де переглянули фільм про психічне здоров’я In a Place of the Mind, який показували в межах кінофестивалю Atlàntida Mallorca Film Fest, того самого фестивалю, який Летиція закриє за кілька днів.

Королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images