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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У короткій вишитій сорочці і білих штанях: принцеса Леонор приїхала до яхт-клуб підтримати батька

Принцеса Астурійська Леонор відвідала Королівський морський клуб на Майорці, куди приїхала підтримати свого батька короля Філіпа VI, який брав участь у вітрильних змаганнях.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Леонор з батьком королем Філіпом VI

Принцеса Леонор з батьком королем Філіпом VI / © Getty Images

День регати «Кубок Короля» зробив приємний сюрприз для шанувальників королівської родини Іспанії. Принцеса Леонор приїхала до Королівського яхт-клубу Пальма-де-Майорки, щоб побажати батькові удачі в останній день перегонів на борту яхти «Айфос».

Король Філіп VI / © Getty Images

Король Філіп VI / © Getty Images

Принцеса приїхала у супроводі короля Філіпа VI, який був дуже радий присутності дочки.

Принцеса Леонор з батьком королем Філіпом VI / © Getty Images

Принцеса Леонор з батьком королем Філіпом VI / © Getty Images

Одягнена спадкоємиця престолу була в коротку сорочку Indie & Cold з вишивкою, поєднавши її з білими лляними штанями та сандалями на пласкій підошві.

Волосся дівчини було розпущене, у вухах були золоті сережки, а на голові окуляри від сонця.

Принцеса Леонор з батьком королем Філіпом VI / © Getty Images

Принцеса Леонор з батьком королем Філіпом VI / © Getty Images

Раніше принцеса, нагадаємо, разом з мамою королевою Летицією та молодшою сестрою інфантою Софією відвідали кінотеатр Rivoli Cinemas на Майорці, де переглянули фільм про психічне здоров’я In a Place of the Mind, який показували в межах кінофестивалю Atlàntida Mallorca Film Fest, того самого фестивалю, який Летиція закриє за кілька днів.

Королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

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