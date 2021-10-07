У короткому пальті і твідовій спідниці: королева Єлизавета II побувала на першому після канікул

У короткому пальті і твідовій спідниці: королева Єлизавета II побувала на першому після канікул

Королева Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку після двох місяців літніх канікул, які вона провела в Балморалі, в Шотландії.

Вчора Її Величність вітала Королівський артилерійський полк канадської артилерії у Віндзорському замку, щоб відзначити 150-ту річницю заснування A і Batteries — перших регулярних силових елементів канадської армії постконфедераціі.

Королева Єлизавета II / Associated Press

95-річна монархиня, яка є генерал-капітаном полку, з'явилася на публіці в темно-синьому короткому пальті на ґудзиках, що нагадує кардиган, під яким була біла сорочка з довгими рукавами і сіра твідова спідниця. Взута королева була в улюблені туфлі від Anello & Davide, а в руці тримала лаковану сумку Launer.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Перлинне намисто і перлинні сережки доповнювали її образ, а на грудях була пришпилена діамантова брошка у вигляді кленового листка (символу Канади). На губах у Її Величності була яскрава помада, волосся — красиво укладене, а на обличчі усмішка. Приємно бачити королеву в прекрасному настрої.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Королева Єлизавета II / Getty Images

Після розмови з солдатами королева Єлизавета II подарувала Меч капітан-генералу Королівського полку канадської артилерії на плацу. Меч буде використовуватися щорічно для визнання "Зразкового лідерства в ранзі капітана" офіцером, обраним з кожного з регулярних і резервних компонентів Королівського полку, пише Hello.

Королева Єлизавета II / Associated Press

1-й полк Королівської канадської кінної артилерії був одним з перших військових підрозділів Канади, сформованим як "Полк канадської артилерії" 1883 року. Після більш ніж столітньої служби полк був перейменований в "Королівський полк канадської артилерії".

Читайте також:

Секрет довголіття: п'ять довгожителів в британській королівській сім'ї

Хто замінить Єлизавету II: 12 королівських спадкоємців в, що претендують на трон

Що п'є королева Єлизавета II: названий улюблений алкогольний напій монархині

Королева Єлизавета II привітала Королівський артилерійський полк канадської артилерії у Віндзорському замку (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання