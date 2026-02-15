- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 1 хв
У короткому пальті та штанях: елегантна принцеса Анна з’явилася матчі регбі
Принцеса Анна вже повернулася з Італії, де відвідувала Олімпійські ігри 2026 року до Шотландії.
В Единбурзі королівська принцеса відвідала матч Кубка шести націй серед чоловіків, який проводить клуб «Шість націй», на стадіоні «Мюррейфілд» і зустрілася з гравцями збірної.
Її Високість одягнулася у свій улюблений темно-синій костюм, який складався з короткого пальта та штанів-кльош, доповнивши його картатим зеленим шарфом та зручними черевиками. Анна зібрала волосся у свою фірмову зачіску «вулик», одягла золоті сережки-цвяшки і золоту брошку прикріпила до лацкана пальто.
Раніше ми показували образи принцеси з її поїздки до Італії на Олімпійські ігри, де Анна з’являлася переважно у куртках з олімпійською символікою та навіть носила шапку.