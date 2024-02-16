У короткому пальті та спідниці до колін: принцеса Анна відвідала громадську організацію

Сестра короля Чарльза ІІІ – королівська принцеса Анна – сьогодні була на робочому заході.

73-річна принцеса відвідала громадську організацію Off The Streets у Веллінгборо, де її тепло вітали та подарували букет квітів.

Організацію було створено 2021 році після трагічної смерті 16-річного Ділана Голлідея внаслідок злочину із застосуванням ножа.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Анна сьогодні обрала для виходу доволі скромний аутфіт. На ній було коротке пальто з коричневими ґудзиками та золотою, пришпиленою на комірі брошкою, також коричневій спідниці довжини до колін та скромних шкіряних туфлях без підборів. Принцеса тримала під пахвою коричневу сумку і була у коричневих рукавичках. Вона одягла золоті сережки-цвяшки, зробила лаконічну зачіску і нафарбувала губи яскравою помадою. Зачіска у Анни була її фірмовою.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, принцеса Анна у червоному пальті приїжджала до казарм Святого Георгія. У таких яскравих луках ми рідко бачимо принцесу на публіці.

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