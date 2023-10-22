Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У короткому пальті та з новою зачіскою: княгиня Шарлін відвідала чемпіонат з регбі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
124
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У короткому пальті та з новою зачіскою: княгиня Шарлін відвідала чемпіонат з регбі

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін із чоловіком Альбером відвідала на вихідних чемпіонат світу з регбі.

Подружжя заскочили на трибунах, коли вони святкували перемогу Південної Африки після півфінального матчу чемпіонату світу з регбі між Англією та Південною Африкою на стадіоні Стад де Франс у Сен-Дені, недалеко від Парижа.

Княгиня Шарлін / © Getty Images
Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Шарлін мала гарний вигляд у короткому пальті, чорній кофті та чорних штанях-кльош. Її коротке волосся знову було пофарбоване у світліший тон, але вже не попелястий блонд, на обличчі був макіяж, а у вухах виблискували сережки-кільця. Фотографам вдалося зробити фото, коли принцеса Шарлін підняла руки догори, радіючи за команду Південної Африки та вболіваючи за них.

Нагадаємо, раніше княгиня Шарлін різко висловилася про чутки, які циркулюють про можливе розлучення з Альбером II. Вона заявила, що не розуміє звідки беруться такі чутки і розповіла, як все насправді в їхній родині.

Чемпіонат світу з регбі відвідувала і принцеса Уельська Кетрін із чоловіком Вільямом та сином принцом Джорджем. Щоправда, вони з'явилися на різних матчах.

Княгиня Шарлін / © Getty Images
Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
124
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація