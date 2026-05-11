- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
У короткому топі, жакеті та штанях: стильна королева Ранія показала кадри з прогулянки на природі
Йорданська королева поділилася серією фотографій у своєму блогу в Instagram.
Королева Ранія вирушила на прогулянку, де були зроблені ці чудові знімки. Одягнута її Величність була в білий топ, короткий коричневий жакет, на ній були молочно-білі штани з високою посадкою і бічними кишенями, а також шкіряні бежеві черевики на шнурівці.
Королева заколола частину волосся шпилькою ззаду, одягла сонцезахисні окуляри з коричневою оправою, також у неї у вухах були мініатюрні золоті сережки і золоте кольє на шиї.
«Сьогоднішня прогулянка була чудовою! Я не могла вирішити, що мене більше зачарувало: краса Сахам-ель-Кафарата чи компанія молоді! Йорданія воістину благословенна своїми природними скарбами та духом молодості», — написала у підписі до фотографій королева Ранія.
Нагадаємо, раніше ми показували, як королева а бронзовому костюмі-трійці та туфлях-човниках сяяла на урочистому прийомі.