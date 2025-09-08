ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

У короткому жакеті та картатій спідниці: стильна королева Камілла сходила на службу з чоловіком-королем

Король Чарльз і королева Камілла відвідали недільну церковну службу в церкві Краті-Кірк поблизу замку Балморал, де до них приєдналися кілька високопоставлених гостей.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Королівське подружжя відвідало недільну службу, продовжуючи свій літній відпочинок у замку Балморал, у Шотландії. До короля і королеви приєдналися прем’єр-міністр Кір Стармер та його дружина, леді Вікторія Стармер.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Камілла мала чудовий вигляд в картатому ансамблі. Вона одягла короткий брудно-зелений короткий жакет Roy Allen з підкладкою з тартану і червону спідницю, в руках тримала маленьку сумку Charlotte Elizabeth і взула туфлі Eliot Zed на підборах. Королева одягла капелюх-таблетку з пером від Philip Treacy, у неї на жакеті була антикварна брошка з емаллю та діамантами від Wartski, одягла нові сережки з камінням та кілька улюблених браслетів від Van Cleef & Arpels. Король Чарльз приїхав на службу в кілті, сірому піджаку та жилеті.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Нагадаємо, у вихідні король та королева також відвідували Ігри горян Бремара. Там Камілла з’явилася у пальті від Roy Allen.

Король Чарльз III і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III і королева Камілла / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie