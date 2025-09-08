У короткому жакеті та картатій спідниці: стильна королева Камілла сходила на службу з чоловіком-королем

Королева Камілла / © Getty Images

Королівське подружжя відвідало недільну службу, продовжуючи свій літній відпочинок у замку Балморал, у Шотландії. До короля і королеви приєдналися прем’єр-міністр Кір Стармер та його дружина, леді Вікторія Стармер.

Королева Камілла / © Getty Images

Камілла мала чудовий вигляд в картатому ансамблі. Вона одягла короткий брудно-зелений короткий жакет Roy Allen з підкладкою з тартану і червону спідницю, в руках тримала маленьку сумку Charlotte Elizabeth і взула туфлі Eliot Zed на підборах. Королева одягла капелюх-таблетку з пером від Philip Treacy, у неї на жакеті була антикварна брошка з емаллю та діамантами від Wartski, одягла нові сережки з камінням та кілька улюблених браслетів від Van Cleef & Arpels. Король Чарльз приїхав на службу в кілті, сірому піджаку та жилеті.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Нагадаємо, у вихідні король та королева також відвідували Ігри горян Бремара. Там Камілла з’явилася у пальті від Roy Allen.

