У короткому жакеті та картатій спідниці: стильна королева Камілла сходила на службу з чоловіком-королем
Король Чарльз і королева Камілла відвідали недільну церковну службу в церкві Краті-Кірк поблизу замку Балморал, де до них приєдналися кілька високопоставлених гостей.
Королівське подружжя відвідало недільну службу, продовжуючи свій літній відпочинок у замку Балморал, у Шотландії. До короля і королеви приєдналися прем’єр-міністр Кір Стармер та його дружина, леді Вікторія Стармер.
Камілла мала чудовий вигляд в картатому ансамблі. Вона одягла короткий брудно-зелений короткий жакет Roy Allen з підкладкою з тартану і червону спідницю, в руках тримала маленьку сумку Charlotte Elizabeth і взула туфлі Eliot Zed на підборах. Королева одягла капелюх-таблетку з пером від Philip Treacy, у неї на жакеті була антикварна брошка з емаллю та діамантами від Wartski, одягла нові сережки з камінням та кілька улюблених браслетів від Van Cleef & Arpels. Король Чарльз приїхав на службу в кілті, сірому піджаку та жилеті.
Нагадаємо, у вихідні король та королева також відвідували Ігри горян Бремара. Там Камілла з’явилася у пальті від Roy Allen.