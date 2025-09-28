ТСН у соціальних мережах

У короткому жакеті та широких штанях: стильна королева Летиція супроводжує дочку у важливій поїздці

Королева Летиція та її дочка принцеса Леонор відвідали разом Паласіо-Реал-де-Оліте в Наваррі, де тепло поспілкувалися з публікою.

Королева Летиція та принцеса Леонор

Королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

Королева Іспанії супроводжує спадкову принцесу Леонор у її першій офіційній поїздці до Наварри як принцеси Віанської. Це другий день їхнього візиту туди, з ними також перебуває і король Філіп VI.

Принцеса Леонор дебютувала як принцеса Віанська, титул, який вона носить від 2014 року і почала використовувати його лише нещодавно. У п’ятницю вони відвідали Памплону, Віану та монастир Лейр, а далі програма поїздки продовжиться ще низкою візитів.

Королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

Королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

Якщо минулого разу на Летиції був бордовий штанний костюм і улюблені лаковані туфлі Sezane, то зараз Її Величність обрала образ у синіх тонах, поєднуючи вільні струмливі штани від Hugo Boss з простим топом і коротким твідовим жакетом в сіро-блакитних тонах від Hugo Boss. Як взуття Летиція обрала замшеві туфлі і доповнила образ сережками Gold & Ross з рожевого золота з діамантами і каблучкою Coreterno, волосся розпустила і зробила денний макіяж.

Принцеса Леонор була в двобортному лляному блейзері в тонку смужку від Ralph Lauren, широких білих штанях і білих кросівках Natural World Eco. Вона зібрала волосся у хвіст, у її вухах були сережки-кільця від Boira Glass, а на шиї золота підвіска з кулоном. Також Леонор зробила легкий макіяж.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, в перший день свого візиту дівчина одягла темно-синій штанний костюм з жакетом зі структурованими плечима і широкими штанями. Також принцеса взула сині замшеві туфлі на підборах і в руках тримала сумку до тону невеликого розміру. Волосся вона розпустила, зробила виразний макіяж очей і трохи підкреслила губи блиском, а також одягла золоті сережки.

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

