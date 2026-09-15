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У короткому жакеті та широких вельветових штанях: герцогиня Софі показала осінній образ
Герцогиня Единбурзька Софі здійснила днями візит до Камбрії.
Візит до Камбрії був присвячений підтримці інноваційних, створених силами місцевого співтовариства продовольчих систем та методів стійкого вирощування овочів, а також просування локальних ланцюжків поставок, дбайливого ставлення до навколишнього середовища та забезпечення доступу до свіжих продуктів місцевого виробництва.
Софі побувала в організації Home Grown Here у Кросбі-Рейвенсворті. Вона приїхала туди у простому, але комфортному образі. Софі одягла приталений жакет від Meandem під ним була біла сорочка Veronica Beard та вельветові штани від Paige темно-оливкового кольору з широким поясом та пряжкою. Образ герцогині доповнювали невеликі сережки-кільця Giulia Barela Jewelry, кілька браслетів на зап'ястях, зокрема з одним дубовим листом із жовтого золота від Asprey London та улюблена підвіска на шиї. Волосся герцогині було розпущене, а на обличчі легкий макіяж.
Ми також показували, який схожий лук герцогиня обрала для іншого заходу в рамках цієї поїздки.