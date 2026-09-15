У короткому жакеті та широких вельветових штанях: герцогиня Софі показала осінній образ

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Візит до Камбрії був присвячений підтримці інноваційних, створених силами місцевого співтовариства продовольчих систем та методів стійкого вирощування овочів, а також просування локальних ланцюжків поставок, дбайливого ставлення до навколишнього середовища та забезпечення доступу до свіжих продуктів місцевого виробництва.

Софі побувала в організації Home Grown Here у Кросбі-Рейвенсворті. Вона приїхала туди у простому, але комфортному образі. Софі одягла приталений жакет від Meandem під ним була біла сорочка Veronica Beard та вельветові штани від Paige темно-оливкового кольору з широким поясом та пряжкою. Образ герцогині доповнювали невеликі сережки-кільця Giulia Barela Jewelry, кілька браслетів на зап'ястях, зокрема з одним дубовим листом із жовтого золота від Asprey London та улюблена підвіска на шиї. Волосся герцогині було розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

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Герцогиня Единургійська Софі / © Getty Images

Ми також показували, який схожий лук герцогиня обрала для іншого заходу в рамках цієї поїздки.

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