У короткому жакеті та класичних штанях: кронпринцеса Вікторія на діловій зустрічі

На фото майбутню королеву Швеції зазнімковано з Сінді Маккейн, виконавчої директорки Продовольчої програми ООН — гуманітарної організації, місією якої є боротьба з голодом шляхом надання продовольчої допомоги людям, які потребують надзвичайних ситуацій у всьому світі.

На зустріч кронпринцеса Вікторія приїхала у чорному короткому жакеті ANDIATA, під яким була блузка кольору шампанського Vesna W Stockholm, також вона одягла чорні класичні штани, доповнивши їх класичними ботильйонами на підборах Gianvito Rossi. На плечі у принцеси висіла сумка Saint Laurent, волосся вона зібрала в класичний пучок і зробила легкий денний макіяж.

А кілька тижнів тому ми бачили Вікторію у яскравішому аутфіті, коли вона разом зі своєю сім'єю відвідала захід, який називається "іменини спадкової принцеси", що відбувся у Королівському палаці в Стокгольмі.

Кронпринцеса Вікторія, кронпринц Даніель з дітьми принцом Оскаром та принцесою Естель / Фото: Getty Images

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