У короткому жакеті та перлах: королева Сільвія приїхала на ділову зустріч до Берліна

Її Величність перебуває з візитом у Німеччині. Сільвія прибула до Берліна з нагоди 25-ї річниці Всесвітнього фонду дитинства, який був заснований 1999 року Її Величністю для захисту права дитини на безпечне та щасливе дитинство.

80-річна королева приїхала у чорній сукні довжини до колін та короткому світлому жакеті, доповнивши лук перлинним кольє та перлинними сережками у вухах. У неї було фірмове укладання. А в макіяжі Сільвія зовсім трохи підкреслила очі та губи.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та перша леді Ельке Бюденбендер вітають королеву Швеції Сільвію у замку Бельвю / Фото: Getty Images

Перша леді Ельке Бюденбендер у свою чергу одягла білу блузку з круглим вирізом та довгими рукавами та поєднувала її з пісочними штанами-кльош.

Нагадаємо, нещодавно королева Сільвія із королем Карлом Густавом побували на церемонії відкриття осінньої сесії парламенту Швеції у Стокгольмі. Там Її Величність з'явилася в елегантному чорно-білому аутфіті.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

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