У короткому жакеті та широких штанях: стильна королева Ранія відвідала конференцію

Її Величність королева Ранія 6 травня виступила на Глобальній конференції Інституту Мілкена у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

27 щорічна глобальна конференція розглядає різні теми, від розвитку генеративного штучного інтелекту до тенденцій в галузі електромобілів.

Королева Ранія прибула на захід у вкороченому кремовому жакеті від Jacquemus під яким був топ до тону, у штанях-кльош і взула туфлі-човники на підборах з абстрактним принтом від Dior. Королева розпустила волосся і зробила укладання, на її обличчі був насичений макіяж, а на шиї сяяло золоте кольє з діамантами.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше королеву Ранію зазнімкували папараці біля готелю в Нью-Йорку, де вона зупинилася під час свого візиту до Америки.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

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