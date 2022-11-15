У короткому жакеті та сірих штанях: іспанська принцеса Олена відвідала церемонію

14 листопада принцеса вручила нагороду Capote De Las Artes письменнику Маріо Варгасу Льосу. Церемонія відбулася в готелі Wellington у Мадриді.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

На заході 58-річна принцеса мала чарівний вигляд і була одягнена в жакет, білу кофту та сірі штани з високою талією. Взута була в шкіряні туфлі-човники на підборах. Її русяве волосся було зібране ззаду шпилькою і укладене дрібними хвилями, також принцеса зробила досить виразний макіяж з акцентом на очі і з блиском на губах. І одягла сережки-висячки.

Ми давно не бачили принцесу Олену на публічних заходах. Востаннє вона потрапляла під приціл фотокамер у грудні минулого року. А ось про її молодшу сестру, принцесу Крістіну, говорили багато, бо вона розлучилася з чоловіком-зрадником.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

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