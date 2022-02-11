У короткому жакеті та спідниці-плісе: герцогиня Камілла відвідала черговий захід

У короткому жакеті та спідниці-плісе: герцогиня Камілла відвідала черговий захід

Відомо, що принц Чарльз отримав позитивний тест на COVID-19, але його дружина герцогиня Камілла – ні. У зв'язку із цим вона може виконувати свої королівські обов'язки.

Вчора герцогиня Корнуольська побувала в центрі допомоги жертвам сексуального насильства. Це одна з найважливіших тем, якій дружина принца Уельського приділяє багато уваги.

У цей вихід Камілла з'явилася на публіці в короткому картатому жакеті, під яким була біла сорочка, спідниці-плісе, взута у високі замшеві чоботи на підборах, а в руках несла подарований їй букет квітів.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Сьогодні у герцогині була лаконічна зачіска, у вухах сережки-висячки з акуратними камінчиками, а на обличчі легкий денний макіяж.

Вчора, до слова, принц Чарльз і герцогиня Камілла відсвяткували 17-річчя від дня заручин.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

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