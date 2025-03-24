У короткому жилеті та штанях: леді Амелія Віндзор сходила до ресторану

Давно не бачили британську аристократку леді Амелію Віндзор, і ось днями дівчина відвідала світський захід.

Амелія відвідала ексклюзивну вечерю у Найтсбріджі, де святкували запуск італійського ресторану ALBA London.

Приїхала 29-річна леді Амелія на захід у чорному короткому жилеті та широких класичних штанях з високою талією, які поєднувала із грубими черевиками зі шкіри, тонкою золотою підвіскою на шиї, кількома браслетами на зап'ястях. У Амелії було розпущене волосся, а на обличчі був легкий денний макіяж, у якому дівчина підкреслила губи натуральним відтінком помади.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

У світському суспільстві ми бачили леді Амелію ще у грудні минулого року, коли вона приїжджала на світову прем'єру мюзиклу "Диявол носить Prada" у театрі Домініон у Лондоні у пікантній сукні з прозорим верхом.

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