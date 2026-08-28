У коротких білих шортах і з ланцюгами на шиї: невістка Дональда Трампа на перегонах у Вашингтоні

Беттіна Андерсон / © Associated Press

Реклама

Світська левиця і модель Беттіна Андерсон, дружина Дональда Трампа-молодшого та невістка президента США Дональда Трампа, відвідала Гран-прі IndyCar Freedom 250 у Вашингтоні. Перегони стали частиною святкування 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів Америки.

Для заходу Беттіна обрала базову білу футболку, яку поєднала з білими короткими шортами з високим посадженням, защипами і тонким чорним поясом із золотою пряжкою. Шорти чудово підкреслили її стрункі ноги.

Реклама

Беттіна Андерсон / © Associated Press

Зверху Андерсон одягла елегантний чорний двобортний жакет зі сріблястими ґудзиками, рукава якого трішки підкотила. Взута вона була у білі босоніжки з чорними мисами і на підборах.

Реклама

Беттіна Андерсон, Дональд Трамп-молодший, Дональд та Меланія Трампи / © Associated Press

Беттіна прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, шию — масивними сріблястими ланцюжками, а руки — годинником і каблучкою. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри. Лук жінка завершила хвилястим укладанням.

Нагадаємо, папараці зазнімкували Беттіну Андерсон у костюмі з темно-синього деніма, білих туфлях і з кремовою стьобною сумочкою Lady Dior.

Новини партнерів