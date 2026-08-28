ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

У коротких білих шортах і з ланцюгами на шиї: невістка Дональда Трампа на перегонах у Вашингтоні

Беттіна Андерсон продемонструвала стильний чорно-білий лук на Гран-прі IndyCar Freedom 250.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Беттіна Андерсон

Беттіна Андерсон / © Associated Press

Світська левиця і модель Беттіна Андерсон, дружина Дональда Трампа-молодшого та невістка президента США Дональда Трампа, відвідала Гран-прі IndyCar Freedom 250 у Вашингтоні. Перегони стали частиною святкування 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів Америки.

Для заходу Беттіна обрала базову білу футболку, яку поєднала з білими короткими шортами з високим посадженням, защипами і тонким чорним поясом із золотою пряжкою. Шорти чудово підкреслили її стрункі ноги.

Беттіна Андерсон / © Associated Press

Беттіна Андерсон / © Associated Press

Зверху Андерсон одягла елегантний чорний двобортний жакет зі сріблястими ґудзиками, рукава якого трішки підкотила. Взута вона була у білі босоніжки з чорними мисами і на підборах.

Беттіна Андерсон, Дональд Трамп-молодший, Дональд та Меланія Трампи / © Associated Press

Беттіна Андерсон, Дональд Трамп-молодший, Дональд та Меланія Трампи / © Associated Press

Беттіна прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, шию — масивними сріблястими ланцюжками, а руки — годинником і каблучкою. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри. Лук жінка завершила хвилястим укладанням.

Нагадаємо, папараці зазнімкували Беттіну Андерсон у костюмі з темно-синього деніма, білих туфлях і з кремовою стьобною сумочкою Lady Dior.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie