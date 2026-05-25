ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
2 хв

У коротких жакетах та сукнях: принцеса Анна продемонструвала кілька нових образів у поїздці до Греції

Принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоуренс продовжують візит до Греції.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Під час поїздки сестра короля Чарльза поспілкувалася з командуванням ескадрильї «Червоні стріли» під час параду прапорів та показових виступів Королівських ВПС на честь 85-ї річниці битви за Кріт, у гавані Ганья.

Принцеса з’явилася на зустрічі у білій сукні-міді з квітковим принтом, поясом на талії та у поєднанні з коротким жакетом. Взута Анна була в чорні замшеві туфлі на невисоких підборах і з бантами, на плечі у неї була невелика шкіряна сумка, а образ вона доповнила перлинним кольє з двох ниток, окулярами Adidas, які носить дуже багато років, перлинними сережками у вухах та брошкою у вигляді ромба на грудях, а також своєю фірмовою зачіскою.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Також під час поїздки Анна як президент Комісії з військових поховань Співдружності (CWGC), поспілкувалася з військовослужбовцями під час святкування 85-ї річниці битви за Кріт на цвинтарі Суда-Бей.

На цьому заході на публіку принцеса вийшла в лаконічній світло-сірій сукні довжини до колін, поєднуючи її з червоним коротким жакетом, туфлями на підборах і білими рукавичками. А також одягла інші перлинні сережки-висячки та перлинний чокер, а на грудях у неї була брошка.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Раніше ми показували образ принцеса Анни у сукні-сорочці під час зустрічі з президентом Греції Костянтиносом Тасуласом у президентській резиденції у столиці країни.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie