У коротких жакетах та сукнях: принцеса Анна продемонструвала кілька нових образів у поїздці до Греції

Принцеса Анна / © Getty Images

Під час поїздки сестра короля Чарльза поспілкувалася з командуванням ескадрильї «Червоні стріли» під час параду прапорів та показових виступів Королівських ВПС на честь 85-ї річниці битви за Кріт, у гавані Ганья.

Принцеса з’явилася на зустрічі у білій сукні-міді з квітковим принтом, поясом на талії та у поєднанні з коротким жакетом. Взута Анна була в чорні замшеві туфлі на невисоких підборах і з бантами, на плечі у неї була невелика шкіряна сумка, а образ вона доповнила перлинним кольє з двох ниток, окулярами Adidas, які носить дуже багато років, перлинними сережками у вухах та брошкою у вигляді ромба на грудях, а також своєю фірмовою зачіскою.

Також під час поїздки Анна як президент Комісії з військових поховань Співдружності (CWGC), поспілкувалася з військовослужбовцями під час святкування 85-ї річниці битви за Кріт на цвинтарі Суда-Бей.

На цьому заході на публіку принцеса вийшла в лаконічній світло-сірій сукні довжини до колін, поєднуючи її з червоним коротким жакетом, туфлями на підборах і білими рукавичками. А також одягла інші перлинні сережки-висячки та перлинний чокер, а на грудях у неї була брошка.

Раніше ми показували образ принцеса Анни у сукні-сорочці під час зустрічі з президентом Греції Костянтиносом Тасуласом у президентській резиденції у столиці країни.

