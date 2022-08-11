У корсеті з відвертим декольте: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

Демі Роуз приміряла обновку і влаштувала у ній невеликий фотосет. Красуня одягла витончений білий корсет із блакитним флористично-анімалістичним принтом. Корсет має відверте декольте, яке ідеально підкреслило її пишний бюст, і пікантний виріз під грудьми.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Його Роуз скомбінувала із джинсами з високою посадкою, білими босоніжками на стійких підборах і білою сумочкою Prada.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Дівчина заплела собі косу і зробила макіяж з акцентом на очах.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі у стильних купальниках похизувалася пишними формами.

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