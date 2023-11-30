У корсетному топі і плісованій мініспідниці: акторка у кокетливому образі блиснула сексуальним декольте

До об'єктивів папараці потрапила британська акторка Меган Маклафлін. Дівчина йшла на різдвяну вечірку у Лондоні.

Для свого виходу блондинка обрала кокетливий лук у вбранні кольору айворі. На ній був корсетний топ, прикрашений перлами, який чудово підкреслив її сексуальне декольте, болеро з довгими рукавами і плісована мініспідниці.

Меган Маклафлін / Фото: Getty Images

Аутфіт Меган доповнила прозорими босоніжками і перлинною сумочкою. Вона зробила зачіску з локонами, макіяж із пишними віями і білий педикюр.

Нагадаємо, британська телеведуча Мая Джама одягла на різдвяну вечірку Sabina Bilenko Couture у Лондоні обтислу срібну сукню, інкрустовану стразами, з чорним мереживним ліфом і високим розрізом.

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