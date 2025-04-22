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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
545
Час на прочитання
1 хв

У коричневій вишиванці з тризубом: Олена Зеленська продемонструвала гарний образ від українського бренду

Перша леді постала на фото у стильній патріотичній сорочці, прикрашеній художньою інтерпретацією тризуба відомого митця.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська опублікувала в Instagram фото свого нового образу у національному вбранні.

На світлині перша леді постала у лляній вишиванці трендового коричневого кольору з капсульної колекції українського бренду Etnodim, натхненної творчістю мистецтвознавця, геральдиста і художника Миколи Битинського.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Сорочка має комір, невеликий виріз і пишні рукави. Вона прикрашена вишивкою із флористиними і геометричними візерунком вохряного відтінку. Головним елементом орнаменту є авторські інтерпретації тризуба Битинського, які поєднують символізм, графіку і декоративні мотиви.

На офіційному сайті бренду така вишиванка коштує 6400 гривень.

Свій аутфіт Олена доповнила темним шкіряним поясом і чорним низом. У неї було акуратне укладання, ніжний макіяж і золоті сережки у вухах.

У дописі Зеленська повідомила чудову новину — у світі запрацювало майже сто українськомовних аудіогідів.

«Наближаємося до 100-го українскомовного аудіогіда — першої сотні українських аудіогідів, що діють у провідних пам’ятках світу — музеях, заповідниках, палацах, — у межах нашого проєкту з українізації світового спадку.

Більшість із них запрацювала в останні три роки, тобто в час оборони України від російського повномасштабного вторгнення. І в цьому є символізм: наша мова захищається разом із нами. Вона всюди, де українці», — зазначила дружина президента.

Нагадаємо, Олена Зеленська у білій вишиванці з чорною квітковою вишивкою відвідала велику прийомну родину.

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Дата публікації
Кількість переглядів
545
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