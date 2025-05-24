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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

У коричнево костюмі і на шпильках: Олена Зеленська продемонструвала новий діловий лук

Перша леді України на заході у столиці з’явилася у новому костюмі коричневого кольору.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська продемонструвала новий діловий образ під час презентації результатів дослідження «Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні», яке охопило понад 10 тисяч підлітків віком 13–16 років та їхніх батьків.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Ми прагнемо, щоб кожна дитина, підліток чи молода людина, незалежно від того, де вона живе, у яких умовах зростає чи який досвід пережила через війну, мала рівний доступ до навчання та розвитку», — сказала дружина президента.

Там вона постала у коричневому костюмі, який складався із жакета на запах із тканинним поясом та широких шитанів, і темно-коричневих гостроносих туфлях на шпильках.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і завершила лук золотими сережками-кільцями.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська показалася у стильному зручному образі у стилі кежуал.

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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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