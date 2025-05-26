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У костюмах бджолярів: Меган Маркл опублікувала милі кадри з 3-річною дочкою Лілі
Меган Маркл поділилася у своєму Instagram черговим милим відео з дочкою Лілібет.
У Instagram Stories Меган у неділю опублікувала кілька кадрів із 3-річною дочкою принцесою Лілібет, з якою була одягнена в однакові костюми бджолярів.
На відео Меган та Лілі наближаються до пасіки. Раніше герцогиня Сассекська розповіла про свій інтерес до бджільництва в епізоді свого серіалу Netflix «З любов’ю, Меган». Перший епізод починається з того, що Меган вміло поводиться з живим вуликом.
«У мене гарний настрій», — заявила вона в епізоді, відриваючи мед, а потім поміркувала про те, чому їй подобається це хобі.
«Це як невелике нагадування про те, що потрібно зробити щось, що тебе трохи лякає. Я думаю, що це частина цього, але я намагаюся зберігати спокій», — сказала вона.
Любов Меган до меду виходить за межі її хобі. Вона також продала лімітовану серію Wildflower Honey with Honeycomb свого бренду, As ever.
Зазначимо, що Меган поділяє любов до бджільництва із принцесою Уельської Кейт. Дружина принца Вільяма тримає бджіл у заміському будинку своєї родини в Норфолку, Анмер-Голлі, а нещодавно її офіс опублікував фотографію, на якій вона доглядає свого вулика на честь Всесвітнього дня бджіл.