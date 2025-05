У костюмах бджолярів: Меган Маркл опублікувала милі кадри з 3-річною дочкою Лілі

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

У Instagram Stories Меган у неділю опублікувала кілька кадрів із 3-річною дочкою принцесою Лілібет, з якою була одягнена в однакові костюми бджолярів.

На відео Меган та Лілі наближаються до пасіки. Раніше герцогиня Сассекська розповіла про свій інтерес до бджільництва в епізоді свого серіалу Netflix «З любов’ю, Меган». Перший епізод починається з того, що Меган вміло поводиться з живим вуликом.

Меган Маркл та принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

«У мене гарний настрій», — заявила вона в епізоді, відриваючи мед, а потім поміркувала про те, чому їй подобається це хобі.

Реклама

«Це як невелике нагадування про те, що потрібно зробити щось, що тебе трохи лякає. Я думаю, що це частина цього, але я намагаюся зберігати спокій», — сказала вона.

Любов Меган до меду виходить за межі її хобі. Вона також продала лімітовану серію Wildflower Honey with Honeycomb свого бренду, As ever.

Меган Маркл та принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Зазначимо, що Меган поділяє любов до бджільництва із принцесою Уельської Кейт. Дружина принца Вільяма тримає бджіл у заміському будинку своєї родини в Норфолку, Анмер-Голлі, а нещодавно її офіс опублікував фотографію, на якій вона доглядає свого вулика на честь Всесвітнього дня бджіл.