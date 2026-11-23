Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська взяла участь у церемонії вручення національної відзнаки «Родина для кожної дитини. Better Care Awards», яка відбулася у Всесвітній день дитини. Перша леді привітала лауреатів та оголосила переможниць у номінації «Амбасадори тепла».

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Для своєї появи на заході дружина президента обрала елегантний костюм насиченого баклажанового кольору, який складався з двобортного жакета з великими накладними кишенями і широких штанів зі стрілками.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Талію Зеленська підкреслила тонким фіолетовим шкіряним ремінцем із золотою пряжкою. На лацкані була прикріплена вишукана золота брошка з декоративними елементами, яка додала образу ошатності.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді доповнила лаконічними золотими сережками. Вона зробила акуратне укладання з боковим проділом і легкими підкрученими кінчиками та ніжний макіяж у натуральних відтінках.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У цьому самому образі Зеленська також відвідала муніципальний Будинок підтриманого проживання, який працює на базі Львівського міського центру соціальних послуг та реабілітації «Джерело». Під час візиту перша леді поспілкувалася з працівниками закладу та ознайомилася з його роботою.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі гарбузового кольору і з брошкою-тризубом з’явилася на саміті у Польщі.

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