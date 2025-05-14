У костюмі баклажанового відтінку і з хусткою-паше: Олена Зеленська на діловій зустрічі у Києві

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Реклама

Олена Зеленська зустрілася у Києві з директором із питань освіти та навичок в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), керівником програми міжнародного оцінювання учнів PISA — Андреасом Шляйхером.

Перша леді подякувала йому за участь у наглядовій раді «Індексу майбутнього» та його експертну підтримку. Це комплексне дослідження добробуту дітей в Україні, яке ініціювала Фундація дружини президента.

Олена Зеленська на діловій зустрічі / © Instagram Олени Зеленської

«У результаті „Індекс майбутнього“ в Україні становив 0,64 за шкалою від нуля до одного, де більше значення вказує на кращу ситуацію. Найслабшими ланками виявилися сфера освіти, здоров’я та інституційний догляд», — зазначила Зеленська.

Реклама

Експертиза і рекомендації пана Шляйхера стали цінним орієнтиром у підготовці цьогорічного дослідження «Індекс майбутнього: професійні очікування та бачення розвитку підлітків в Україні». Під час нового дослідження опитали понад 5 тисяч підлітків і стільки ж батьків та опікунів.

«Скажу лише, що майже кожен п’ятий підліток в Україні ще не задумувався, ким хоче бути в майбутньому. Тобто саме час для того, щоб допомогти дітям спланувати їхнє завтра», — зазначила Олена.

Олена Зеленська та Андреас Шляйхер / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська також запросила Андреаса Шляйхера на п’ятий Саміт перших леді та джентльменів, присвячений освіті, який відбудеться восени у Києві.

На зустрічі перша леді постала у діловому костюмі баклажанового відтінку, який, який складався з двобортного жакета із хусткою-паше у надгрудній кишені і штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила тонким чорним ремінцем.

Реклама

Андреас Шляйхер та Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і завершила аутфіт золотими сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська записала відеозвернення у сукні вишневого відтінку з довгими рукавами, тканинним поясом в тон, білим коміром і манжетами.