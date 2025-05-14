ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
2 хв

У костюмі баклажанового відтінку і з хусткою-паше: Олена Зеленська на діловій зустрічі у Києві

Перша леді України зустрілася у столиці з Андреасом Шляйхером.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася у Києві з директором із питань освіти та навичок в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), керівником програми міжнародного оцінювання учнів PISA — Андреасом Шляйхером.

Перша леді подякувала йому за участь у наглядовій раді «Індексу майбутнього» та його експертну підтримку. Це комплексне дослідження добробуту дітей в Україні, яке ініціювала Фундація дружини президента.

Олена Зеленська на діловій зустрічі / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська на діловій зустрічі / © Instagram Олени Зеленської

«У результаті „Індекс майбутнього“ в Україні становив 0,64 за шкалою від нуля до одного, де більше значення вказує на кращу ситуацію. Найслабшими ланками виявилися сфера освіти, здоров’я та інституційний догляд», — зазначила Зеленська.

Експертиза і рекомендації пана Шляйхера стали цінним орієнтиром у підготовці цьогорічного дослідження «Індекс майбутнього: професійні очікування та бачення розвитку підлітків в Україні». Під час нового дослідження опитали понад 5 тисяч підлітків і стільки ж батьків та опікунів.

«Скажу лише, що майже кожен п’ятий підліток в Україні ще не задумувався, ким хоче бути в майбутньому. Тобто саме час для того, щоб допомогти дітям спланувати їхнє завтра», — зазначила Олена.

Олена Зеленська та Андреас Шляйхер / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська та Андреас Шляйхер / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська також запросила Андреаса Шляйхера на п’ятий Саміт перших леді та джентльменів, присвячений освіті, який відбудеться восени у Києві.

На зустрічі перша леді постала у діловому костюмі баклажанового відтінку, який, який складався з двобортного жакета із хусткою-паше у надгрудній кишені і штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила тонким чорним ремінцем.

Андреас Шляйхер та Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Андреас Шляйхер та Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і завершила аутфіт золотими сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська записала відеозвернення у сукні вишневого відтінку з довгими рукавами, тканинним поясом в тон, білим коміром і манжетами.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
342
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie