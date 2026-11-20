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У костюмі гарбузового кольору і з брошкою-тризубом: Олена Зеленська продемонструвала елегантний образ у Польщі
Перша леді України обрала для міжнародного саміту стильний костюм теплого відтінку, який доповнила символічною прикрасою.
Олена Зеленська прибула до Польщі на запрошення першої леді країни Марти Навроцької, щоб взяти участь у саміті Their Future. Our Responsibility («Їхнє майбутнє. Наша відповідальність»), присвяченому Всесвітньому дню дитини.
Для своєї появи на міжнародному заході дружина українського президента обрала елегантний діловий образ. Олена постала у стильному костюмі гарбузового кольору, що складався з подовженого жакета на затин з поясом-зав’язкою на талії, який підкреслював її струнку фігуру, і широких штанів зі стрілками.
Аутфіт Зеленська доповнила коричневими туфлями, темним клатчем і золотистою брошкою у вигляді українського тризуба, яку прикріпила до лацкана жакета.
Перша леді зробила красиве укладання з об’ємом біля коренів і підкрученими кінчиками волосся і ніжний макіяж із акцентом на очах.
На одному зі знімків Олена також з’явилася у коричневому пальті, яке гармонійно поєднувалося з її костюмом.
На саміті Зеленська свій виступ присвятила цифровій безпеці дітей. Вона наголосила на небезпеках, із якими неповнолітні стикаються в інтернеті, зокрема шахрайстві та вербуванні підлітків для протиправних дій.
Перша леді зазначила, що ці загрози актуальні як для України, так і для країн Євросоюзу, а в умовах російської агресії вербування українських дітей через інтернет становить особливу небезпеку.
Водночас Зеленська підкреслила, що заборони та обмеження не є найкращим рішенням, адже цифрові технології допомагають українським дітям продовжувати навчання навіть під час війни.
«Тому ми в Україні спрямовуємо зусилля не на заборони й обмеження, а на роз’яснення та обізнаність дітей щодо цифрової безпеки», — сказала вона.
Дружина президента розповіла про навчання цифрової грамотності у школах, використання штучного інтелекту в освіті та заходи з протидії вербуванню неповнолітніх.
На завершення свого виступу Зеленська наголосила, що найважливішим захистом для дітей є довіра до близьких дорослих.
«Не бійся розповісти мені. Я тобі допоможу. Разом знайдемо рішення». Бо аноніми з інтернету безсилі, якщо в дитини є міцне коло довіри», — підсумувала перша леді.