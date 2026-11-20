Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська прибула до Польщі на запрошення першої леді країни Марти Навроцької, щоб взяти участь у саміті Their Future. Our Responsibility («Їхнє майбутнє. Наша відповідальність»), присвяченому Всесвітньому дню дитини.

© Instagram Олени Зеленської

Для своєї появи на міжнародному заході дружина українського президента обрала елегантний діловий образ. Олена постала у стильному костюмі гарбузового кольору, що складався з подовженого жакета на затин з поясом-зав’язкою на талії, який підкреслював її струнку фігуру, і широких штанів зі стрілками.

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© Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Зеленська доповнила коричневими туфлями, темним клатчем і золотистою брошкою у вигляді українського тризуба, яку прикріпила до лацкана жакета.

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© Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила красиве укладання з об’ємом біля коренів і підкрученими кінчиками волосся і ніжний макіяж із акцентом на очах.

© Instagram Олени Зеленської

На одному зі знімків Олена також з’явилася у коричневому пальті, яке гармонійно поєднувалося з її костюмом.

© Instagram Олени Зеленської

На саміті Зеленська свій виступ присвятила цифровій безпеці дітей. Вона наголосила на небезпеках, із якими неповнолітні стикаються в інтернеті, зокрема шахрайстві та вербуванні підлітків для протиправних дій.

Перша леді зазначила, що ці загрози актуальні як для України, так і для країн Євросоюзу, а в умовах російської агресії вербування українських дітей через інтернет становить особливу небезпеку.

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Водночас Зеленська підкреслила, що заборони та обмеження не є найкращим рішенням, адже цифрові технології допомагають українським дітям продовжувати навчання навіть під час війни.

«Тому ми в Україні спрямовуємо зусилля не на заборони й обмеження, а на роз’яснення та обізнаність дітей щодо цифрової безпеки», — сказала вона.

© Instagram Олени Зеленської

Дружина президента розповіла про навчання цифрової грамотності у школах, використання штучного інтелекту в освіті та заходи з протидії вербуванню неповнолітніх.

На завершення свого виступу Зеленська наголосила, що найважливішим захистом для дітей є довіра до близьких дорослих.

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«Не бійся розповісти мені. Я тобі допоможу. Разом знайдемо рішення». Бо аноніми з інтернету безсилі, якщо в дитини є міцне коло довіри», — підсумувала перша леді.

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