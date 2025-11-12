У костюмі кольору бургунді та золотому кольє: ефектний образ Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп поділилася в Instagram Stories світлиною з заходу, який вона відвідала на запрошення своїх друзів.

Там донька президента з’явилася в ефектному аутфіті. На ній був гарний діловий костюм, який складався з жакета приталеного силуету та широких штанів зі стрілками.

Образ Іванка доповнила чорною шкіряною сумкою, золотим кольє на шиї та чорними сонцезахисними окулярами на обличчі. А ще у неї було розпущене волосся.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп для святкування свого дня народження обрала чорну вінтажну коротку сукню-бюстьє від американського модельєра Боба Макі.