- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 252
- Час на прочитання
- 1 хв
У костюмі кольору бургунді та золотому кольє: ефектний образ Іванки Трамп
Старша донька президента США змінила сукню на штанний костюм.
Іванка Трамп поділилася в Instagram Stories світлиною з заходу, який вона відвідала на запрошення своїх друзів.
Там донька президента з’явилася в ефектному аутфіті. На ній був гарний діловий костюм, який складався з жакета приталеного силуету та широких штанів зі стрілками.
Образ Іванка доповнила чорною шкіряною сумкою, золотим кольє на шиї та чорними сонцезахисними окулярами на обличчі. А ще у неї було розпущене волосся.
Нагадаємо, раніше Іванка Трамп для святкування свого дня народження обрала чорну вінтажну коротку сукню-бюстьє від американського модельєра Боба Макі.