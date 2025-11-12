ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
1 хв

У костюмі кольору бургунді та золотому кольє: ефектний образ Іванки Трамп

Старша донька президента США змінила сукню на штанний костюм.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп поділилася в Instagram Stories світлиною з заходу, який вона відвідала на запрошення своїх друзів.

Там донька президента з’явилася в ефектному аутфіті. На ній був гарний діловий костюм, який складався з жакета приталеного силуету та широких штанів зі стрілками.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Образ Іванка доповнила чорною шкіряною сумкою, золотим кольє на шиї та чорними сонцезахисними окулярами на обличчі. А ще у неї було розпущене волосся.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп для святкування свого дня народження обрала чорну вінтажну коротку сукню-бюстьє від американського модельєра Боба Макі.

Дата публікації
Кількість переглядів
252
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie