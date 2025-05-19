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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
518
Час на прочитання
1 хв

У костюмі кольору індиго і з елегантними сережками: новий вихід Олени Зеленської

Перша леді України у яскравому вбранні виступила на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у конференції «Повернення. Шлях до ментального відновлення».

На заході говорили про те, як створити ефективну, довготривалу систему підтримки для військових, ветеранів і їхніх родин, яка дасть змогу отримувати кваліфіковану психологічну допомогу та належне ментальне відновлення.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Тема ментального добробуту вкрай актуальна для України, тому кожен новий учасник, який до неї приєднується, означає ще більше підтримки, ще більше допомоги українцям», — зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська постала у діловому костюмі кольору індиго, який складався з подовженого жакету на затин і широких штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила чорним тонким ремінцем.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Вбрання перша леді доповнила чорними гостроносими туфлями. В Олени було акуратне укладання і ніжний макіяж. Свій лук вона завершила елегантними сережками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська разом із чоловіком-президентом відвідала інавгураційну месу Папи Римського у Ватикані.

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Дата публікації
Кількість переглядів
518
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