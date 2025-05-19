- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 518
- Час на прочитання
- 1 хв
У костюмі кольору індиго і з елегантними сережками: новий вихід Олени Зеленської
Перша леді України у яскравому вбранні виступила на заході.
Олена Зеленська взяла участь у конференції «Повернення. Шлях до ментального відновлення».
На заході говорили про те, як створити ефективну, довготривалу систему підтримки для військових, ветеранів і їхніх родин, яка дасть змогу отримувати кваліфіковану психологічну допомогу та належне ментальне відновлення.
«Тема ментального добробуту вкрай актуальна для України, тому кожен новий учасник, який до неї приєднується, означає ще більше підтримки, ще більше допомоги українцям», — зазначила дружина президента.
Там Зеленська постала у діловому костюмі кольору індиго, який складався з подовженого жакету на затин і широких штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила чорним тонким ремінцем.
Вбрання перша леді доповнила чорними гостроносими туфлями. В Олени було акуратне укладання і ніжний макіяж. Свій лук вона завершила елегантними сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська разом із чоловіком-президентом відвідала інавгураційну месу Папи Римського у Ватикані.