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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

У костюмі кольору крем-брюле з акцентними ґудзиками: новий образ Олени Зеленської у Туреччині

Перша леді в елегантному монохромному луку зустрілася з українськими дітьми.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська під час візиту до Туреччини відвідала вихованців Одеського будинку дитини «Сонечко», яких її команді спільно з першою леді Туреччини Еміне Ердоган вдалося евакуювати до безпечного місця ще 2022 року, на початку повномасштабного російського вторгнення.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Світлинами з дітьми вона поділилася на своєму офіційному Telegram-каналі.

«Вони розповідають нам, як живуть і вчаться (одразу за українською і турецькою програмами), як проводять дозвілля, про що мріють. Звісно, серед цих мрій — родина. Вдячна за те, що в їхньому житті всі ці тяжкі для України роки є гостинна й турботлива Туреччина, що вберегла від небезпек російської війни та дає нам шанс створити для цих дітей краще майбутнє», — написала Зеленська.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Для теплої зустрічі з дітьми Олена обрала елегантний монохромний образ у світлих відтінках. На ній був костюм кольору крем-брюле, який складався з приталеного жакета і широких штанів. Верх вирізнявся оригінальним асиметричним кроєм коміра та декоративною застібкою з великими ґудзиками, обтягнутими тканиною, що стали головним акцентом аутфіту.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У першої леді було гарне укладання з локонами і боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і лаконічні сережки у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у темно-смарагдовому костюмі зустрілася з турецькою колегою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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