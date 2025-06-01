ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

У костюмі кольору крем-брюле: Олена Зеленська виступила на фестивалі Superhumans Reunion

Перша леді продемонструвала новий образ у діловому костюмі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у щорічному фестивалі Superhumans Reunion — одному з наймасштабніших проєктів Superhumans Center для військових, ветеранів та їхніх родин, цивільних і просто тих, кому небайдужа доля людей із травмами війни.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Неймовірно горда тим, що в Україні є медичні центри такої потужності. Дякую кожному й кожній, хто щодня повертає нашим людям можливості, відновлюючи не лише фізично — за допомогою протезування, реабілітації, хірургії, — але й емоційно та ментально», — зазначила перша леді у дописі у своєму Telegram-каналі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На фестивалі Зеленська з’явилася у діловому костюмі кольору крем-брюле, який складався з асиметричного жакета з ґудзиками в тон і широких штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила тонким темно-сірим ремінцем і взула темно-сірі туфлі на шпильках.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

В Олени було гарне укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і лаконічні сережки у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська разом із чоловіком-президентом відвідала «Книжковий Арсенал».

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
242
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie