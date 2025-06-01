У костюмі кольору крем-брюле: Олена Зеленська виступила на фестивалі Superhumans Reunion

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська взяла участь у щорічному фестивалі Superhumans Reunion — одному з наймасштабніших проєктів Superhumans Center для військових, ветеранів та їхніх родин, цивільних і просто тих, кому небайдужа доля людей із травмами війни.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Неймовірно горда тим, що в Україні є медичні центри такої потужності. Дякую кожному й кожній, хто щодня повертає нашим людям можливості, відновлюючи не лише фізично — за допомогою протезування, реабілітації, хірургії, — але й емоційно та ментально», — зазначила перша леді у дописі у своєму Telegram-каналі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На фестивалі Зеленська з’явилася у діловому костюмі кольору крем-брюле, який складався з асиметричного жакета з ґудзиками в тон і широких штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила тонким темно-сірим ремінцем і взула темно-сірі туфлі на шпильках.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

В Олени було гарне укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і лаконічні сережки у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська разом із чоловіком-президентом відвідала «Книжковий Арсенал».