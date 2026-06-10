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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
2 хв

У костюмі кольору марсала і з цікавою брошкою: Олена Зеленська на відкритті українськомовного аудіогіда в Естонії

Перша леді України з чоловіком-президентом з офіційним візитом відвідали Естонію.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська у межах офіційного візиту до Естонії взяла участь у відкритті українського аудіогіда в Музеї окупацій та свободи Vabamu. В Instagram вона опублікувала світлини з заходу.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Це найбільший приватний неприбутковий музей Естонії. Він зберігає пам’ять про радянську й нацистську окупації Естонії: сорок тисяч предметів, фотографій, листів і документів; серед експонатів — особисті речі депортованих, предмети, виготовлені в таборах ГУЛАГу, листи й записи на березовій корі, а також матеріали, присвячені діяльності руху опору та боротьбі за незалежність Естонії. Засновниця музею, лікарка та меценатка Ольга Кістлер-Рітсо, народилася в 1920 році в Києві.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Дуже важливе місце й дуже зрозуміле Україні та українцям, адже ми пройшли той самий шлях, зазнали тих самих репресій і боролися з тими самими поневолювачами. Тому вдячна всім причетним, що музей долучається до великої родини українських аудіогідів у найцікавіших місцях планети, яка налічує тепер уже 117 пам’яток у 59 країнах», — зазначила дружина президента України.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Першими україномовну екскурсію прослухали представники української спільноти Естонії.

На події Зеленська постала у стильному костюмі кольору марсала, який складався з двобортного жакета і широких штанів зі стрілками, а також у сорочці кольору крем-брюле. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена зробила укладання з локонами і боковим проділом, ніжний макіяж, вуха прикрасила золотими сережками, а до лацкану жакета прикріпила цікаву брошку.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у карамельному жакеті, джинсах і кросівках побувала на Миколаївщині.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
168
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