У костюмі кольору слонової кістки і з квітами: Бріжит Макрон у стильному образі з’явилася на діловій зустрічі

Перша леді Франції любить носити штанні костюми.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустрілися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, який приїхав до Франції з робочим візитом. Разом вони побували на робочій вечері у форті Брегансон у Борм-ле-Мімоза на півдні Франції.

Фрідріх Мерц, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Фрідріх Мерц, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Перша леді з’явилася там у стильному образі. На ній був костюм кольору слонової кістки, який складався з подовженого жакета з накладними кишенями і прямих вузьких штанів зі стрілками.

Фрідріх Мерц, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Фрідріх Мерц, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Лук Бріжит доповнила білою сорочкою з білою краваткою та шкіряними білими туфлями на шпильках. У неї було укладання з прикореневим об’ємом і улюблений макіяж смокі-айс. Шию вона прикрасила намистом і золотим ланцюжком, а пальці — каблучками. У руках дружина президента тримала букет квітів.

Фрідріх Мерц, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Фрідріх Мерц, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон білою мінісукнею підкреслила струкні ноги.

