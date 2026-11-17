Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

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Принц і принцеса Уельські відвідали набережну Бандра-Ворлі, де зустрілися з фіналістами премії Earthshot Prize 2026 напередодні церемонії вручення нагород, яка відбудеться сьогодні ввечері в Мумбаї.

Принцеса Кейт з’явилася на публіці в елегантному монохромному штанному костюмі відтінку слонової кістки, який складався з приталеного однобортного блейзера з гострими лацканами на одному ґудзику і широких штанів зі стрілками. Під жакетом у неї була біла шовкова блузка з V-подібним вирізом, а взула вона замшеві туфлі-човники нейтрального бежевого відтінку.

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Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Її образ доповнювали великі різьблені сережки-підвіски в індійському етнічному стилі (відсилання до місцевих ремісничих традицій), тонкий ланцюжок з кулоном на шиї, заручальна каблучка з сапфіром і невеликий темний клатч у руці. Волосся Кейт розпустила, уклавши хвилями, та зробила макіяж.

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Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Разом із принцом Вільямом вони прибули на захід на тук-туку. Принцеса Кетрін назвала поїздку «чудовою» і сказала: «Це найкращий спосіб дістатися», коли вони вийшли з електричного авторикші Mahindra марки Earthshot, та додала, що заднє сидіння видалося їй «дуже зручним», пише express. Цей тук-тук виробляється компанією Mahindra Last Mile Mobility, фіналістом конкурсу Earthshot, яка за останні п’ять років випустила на вулиці Індії 400 000 рикш, щоб допомогти боротися з забрудненням повітря доступним способом.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

А принц Вільям прокоментував поїздку на тук-туку так, говорячи про машину: «Вона дуже тиха, дуже легко керується — просто чудова».

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, вчора пара відвідала станцію метро «Відхан Бхаван» у перший день свого візиту до Мумбая, а також поспілкувалися з дітьми, відвідавши район Баллард-Естейт, де вони взяли участь в імпровізованій грі у вуличний крикет.

Принцеса Кейт / © Associated Press

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