У костюмі кольору вершкового масла: фотографи зазнімкували Бріжит Макрон із чоловіком в аеропорту Джакарти

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон з офіційним візитом прибули до Джакарти. В аеропорту їх зустрів міністр оборони Індонезії Сьяфрі Сьямсоеддіном.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Виходячи з літака, Бріжит взяла під руку чоловіка, чого, приміром, не зробила після скандального інциденту з «ляпасом» у літаку у В’єтнамі.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Перша леді, як завжди, мала стильний вигляд. На ній був костюм трендового кольору вершкового масла, який складався з приталеного жакета і прямих вузьких штанів зі стрілками. На ній також була біла блузка і гостроносі шкіряні туфлі на шпильках в тон вбрання.

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Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит зробила укладання з прикореневим об’ємом, макіяж із акцентом на очах і завершила лук золотими прикрасами.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Еммануель був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і темно-синю краватку, які поєднав із чорними туфлями.

Нагадаємо, папараці заскочили Бріжит та Еммануеля Макрона під час прогулянки Ханоєм, коли вони трималися за руки.