ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1145
Час на прочитання
1 хв

У костюмі кольору вершкового масла: фотографи зазнімкували Бріжит Макрон із чоловіком в аеропорту Джакарти

Президентське подружжя Франції у межах свого туру Південно-Східною Азією прибуло до Індонезії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит та Еммануель Макрони

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон з офіційним візитом прибули до Джакарти. В аеропорту їх зустрів міністр оборони Індонезії Сьяфрі Сьямсоеддіном.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Виходячи з літака, Бріжит взяла під руку чоловіка, чого, приміром, не зробила після скандального інциденту з «ляпасом» у літаку у В’єтнамі.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Перша леді, як завжди, мала стильний вигляд. На ній був костюм трендового кольору вершкового масла, який складався з приталеного жакета і прямих вузьких штанів зі стрілками. На ній також була біла блузка і гостроносі шкіряні туфлі на шпильках в тон вбрання.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит зробила укладання з прикореневим об’ємом, макіяж із акцентом на очах і завершила лук золотими прикрасами.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Еммануель був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і темно-синю краватку, які поєднав із чорними туфлями.

Нагадаємо, папараці заскочили Бріжит та Еммануеля Макрона під час прогулянки Ханоєм, коли вони трималися за руки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie