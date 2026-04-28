У костюмі кольору вершкового масла і з гарною усмішкою: Меланія Трамп на зустрічі з королем Чарльзом
Перша леді США в ефектному образі зустріла монарше подружжя Великої Британії у Вашингтоні.
Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп зустрічали у себе в гостях, у Білому домі, короля Великої Британії Чарльза і королеву Каміллу, які прибули до Вашингтона з офіційним візитом.
Президентське подружжя провело монархам екскурсію південною галявиною, показали мініатюру Білого дому, а ще помічник кондитера Білого дому Карло Фігарелла запропонував продегустувати мед власного виробництва.
Фотографи зазнімкували, як король Чарльз жартував із Меланія і та щиро усміхалася.
Перша леді продемонструвала на зустрічі ефектний образ. На ній було вбрання трендового кольору вершкового масла, яке складалося з двобортного жакета приталеного силуету і спідниці-олівця.
Аутфіт Меланія доповнила стильними гостроносими туфлями з пітоновим принтом і на шпильках.
У неї була красива зачіска з м’якими локонами, макіяж із помадою кольору запорошеної троянди і молочний манікюр.
Дональд був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і срібно-блакитну краватку в смужку і з принтом, які доповнив чорними туфлями.