У костюмі кольору вершкового масла і з гарною усмішкою: Меланія Трамп на зустрічі з королем Чарльзом

Меланія Трамп і король Чарльз / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп зустрічали у себе в гостях, у Білому домі, короля Великої Британії Чарльза і королеву Каміллу, які прибули до Вашингтона з офіційним візитом.

Дональд і Меланія Трампи, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Президентське подружжя провело монархам екскурсію південною галявиною, показали мініатюру Білого дому, а ще помічник кондитера Білого дому Карло Фігарелла запропонував продегустувати мед власного виробництва.

Дональд і Меланія Трампи, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Фотографи зазнімкували, як король Чарльз жартував із Меланія і та щиро усміхалася.

Меланія Трамп і король Чарльз / © Associated Press

Перша леді продемонструвала на зустрічі ефектний образ. На ній було вбрання трендового кольору вершкового масла, яке складалося з двобортного жакета приталеного силуету і спідниці-олівця.

Дональд і Меланія Трампи, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Аутфіт Меланія доповнила стильними гостроносими туфлями з пітоновим принтом і на шпильках.

Королева Камілла і Меланія Трамп / © Associated Press

У неї була красива зачіска з м’якими локонами, макіяж із помадою кольору запорошеної троянди і молочний манікюр.

Дональд і Меланія Трампи, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Дональд був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і срібно-блакитну краватку в смужку і з принтом, які доповнив чорними туфлями.

Дональд і Меланія Трампи, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

