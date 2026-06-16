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У костюмі кольору вівсянки і сережках-квітах: прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на березі Женевського озера
Політикиня приїхала до Франції на саміт G7.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала однією з перших гостей офіційної церемонії прибуття лідерів на саміт G7, який цьогоріч відбувається у французькому Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера.
Італійську політикиню зустрічали господарі заходу — президент Франції Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон. Перед початком офіційних заходів вони привіталися та поспілкувалися на спеціально облаштованому майданчику з символікою саміту.
Для дипломатичного заходу Мелоні обрала костюм ніжного кольору вівсянки, який складався з широких штанів-палаццо зі стрілками і подовженого двобортного жакета вільного крою і зі сріблястим декором на манжетах. Під жакет вона одягла лаконічний світлий топ.
Образ очільниця італійського уряду доповнила туфлями кольору металік. На шиї у неї був довгий сріблястий ланцюжок із підвіскою, а у вухах — милі сережки у формі квітів, інкрустовані камінням. Волосся Джорджа розпустила і зробила макіяж смокі-айс і з рожевою помадою на губах.
Нагадаємо, саміт G7 цього року відбувається у французькому Евіан-ле-Бен, де світові лідери обговорюють ключові питання міжнародної політики, безпеки та економіки.