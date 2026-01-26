ТСН у соціальних мережах

У костюмі кольору вівсянки й сонцезахисних окулярах: Джорджа Мелоні на зустрічі з німецьким канцлером

Прем'єр-міністерка Італії у вбранні ніжного відтінку з’явилася на діловій зустрічі.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Прем’єрка вітала гостя біля вілли Доріа Памфіл у Римі.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Там політикиня з’явилася у діловому костюмі кольору вівсянки, який складався з подовженого двобортного жакета і штанів-палацо зі стрілками, і сорочці в тон.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Аутфіт Джорджа доповнила бежевими гостроносими туфлями на шпильках. У Мелоні було рівне укладання і макіяж із рожевою помадою. На руках у неї були каблучки, а на обличчя вона одягла сонцезахисні окуляри.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні прийшла на телешоу у червоному костюмі і червоних туфлях.

