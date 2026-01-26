- Дата публікації
У костюмі кольору вівсянки й сонцезахисних окулярах: Джорджа Мелоні на зустрічі з німецьким канцлером
Прем'єр-міністерка Італії у вбранні ніжного відтінку з’явилася на діловій зустрічі.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Прем’єрка вітала гостя біля вілли Доріа Памфіл у Римі.
Там політикиня з’явилася у діловому костюмі кольору вівсянки, який складався з подовженого двобортного жакета і штанів-палацо зі стрілками, і сорочці в тон.
Аутфіт Джорджа доповнила бежевими гостроносими туфлями на шпильках. У Мелоні було рівне укладання і макіяж із рожевою помадою. На руках у неї були каблучки, а на обличчя вона одягла сонцезахисні окуляри.
