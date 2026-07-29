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У костюмі оверсайз і з елегантною брошкою: Олена Зеленська відвідала фестиваль здорового харчування
Перша леді України обрала для заходу стриманий діловий образ у темній гамі.
Олена Зеленська взяла участь у фестивалі здорового харчування Bukovyna Health Food, що відбувся на території кількох навчальних закладів у Чернівцях у межах реформи шкільного харчування.
Там перша леді постала у темному костюмі вільного крою, який складався з подовженого жакета оверсайз з широкими плечима і прямих штанів із високим посадженням. На ній також була світло-блакитна сорочка.
Зеленська зробила укладання з локонами і боковим проділом, ніжний макіяж, вуха прикрасила сережками-кулями, а до лацкану прикріпила елегантну брошку.
Нагадаємо, Олена Зеленська у кедах і сорочці з «єпископськими» рукавами продемонструвала стильний лук під час робочої поїздки.