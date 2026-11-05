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У костюмі смарагдового відтінку: кронпринцеса Вікторія з'явилася на діловій зустрічі
Шведська кронпринцеса з'явилася на діловому заході у стильному аутфіті.
Майбутня королева Швеції Вікторія на фото тисне руку спікерці парламенту Угорщини Агнеш Форстхоффер під час зустрічі у Стокгольмському палаці.
Для ділової зустрічі Її Високість обрала смарагдовий штанний костюм, що складається з однобортного жакета і класичних штанів прямого крою. Образ кронпринцеси доповнювала чорна шкіряна сумка на довгому ремінці на плечі, сережки-висячки з трьома круглими зеленими каменями, лаконічний пучок на голові та легкий денний макіяж.
Агнеш Форстхоффер також обрала для зустрічі діловий класичний костюм, але лише синього кольору, доповнивши його білою сорочкою та синім клатчем.
Шведська принцеса любить носити костюми зелених відтінків. Минулої осені вона з'явилася у трав'яному костюмі на всесвітній виставці «Експо-2025» в Осаці.