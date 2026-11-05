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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У костюмі смарагдового відтінку: кронпринцеса Вікторія з'явилася на діловій зустрічі

Шведська кронпринцеса з'явилася на діловому заході у стильному аутфіті.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринцеса Вікторія та Агнеш Форстхоффер

Кронпринцеса Вікторія та Агнеш Форстхоффер / © Getty Images

Майбутня королева Швеції Вікторія на фото тисне руку спікерці парламенту Угорщини Агнеш Форстхоффер під час зустрічі у Стокгольмському палаці.

Для ділової зустрічі Її Високість обрала смарагдовий штанний костюм, що складається з однобортного жакета і класичних штанів прямого крою. Образ кронпринцеси доповнювала чорна шкіряна сумка на довгому ремінці на плечі, сережки-висячки з трьома круглими зеленими каменями, лаконічний пучок на голові та легкий денний макіяж.

Кронпринцеса Вікторія і Агнеш Форстхоффер / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія і Агнеш Форстхоффер / © Getty Images

Агнеш Форстхоффер також обрала для зустрічі діловий класичний костюм, але лише синього кольору, доповнивши його білою сорочкою та синім клатчем.

Шведська принцеса любить носити костюми зелених відтінків. Минулої осені вона з'явилася у трав'яному костюмі на всесвітній виставці «Експо-2025» в Осаці.

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