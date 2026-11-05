У костюмі смарагдового відтінку: кронпринцеса Вікторія з'явилася на діловій зустрічі

Кронпринцеса Вікторія та Агнеш Форстхоффер / © Getty Images

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Майбутня королева Швеції Вікторія на фото тисне руку спікерці парламенту Угорщини Агнеш Форстхоффер під час зустрічі у Стокгольмському палаці.

Для ділової зустрічі Її Високість обрала смарагдовий штанний костюм, що складається з однобортного жакета і класичних штанів прямого крою. Образ кронпринцеси доповнювала чорна шкіряна сумка на довгому ремінці на плечі, сережки-висячки з трьома круглими зеленими каменями, лаконічний пучок на голові та легкий денний макіяж.

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Кронпринцеса Вікторія і Агнеш Форстхоффер / © Getty Images

Агнеш Форстхоффер також обрала для зустрічі діловий класичний костюм, але лише синього кольору, доповнивши його білою сорочкою та синім клатчем.

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Шведська принцеса любить носити костюми зелених відтінків. Минулої осені вона з'явилася у трав'яному костюмі на всесвітній виставці «Експо-2025» в Осаці.

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