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У костюмі та кросівках: 87-річна королева Софія відвідала музичну премію у Мадриді
87-річна королева Іспанії була присутня на прем’єрі твору-переможця 43-ї премії імені королеви Софії за музичну композицію у Монументальному театрі в Мадриді.
Її Величність вручила диплом переможцеві. Цього року нагорода дісталася Луїсу Табуенці, композитороові та перкусіоністові з Сарагоси. Премія, яка оцінюється у 100 000 євро, наразі є найпрестижнішою в Європі у своїй категорії.
Для цього випадку королева Софія обрала повністю чорний образ, який складався з фактурного жакета з геометричним рельєфним візерунком, передніми кишенями і великими ґудзиками, який вона поєднала з однотонною блузкою та атласними штанями.
Як аксесуари королева обрала перлинне намисто, золоту брошку, кілька браслетів і чорну сумку. Найповсякденнішим штрихом стали її чорні кросівки. Завершила образ її фірмова коротка стрижка з об’ємними м’якими хвилями та виразний макіяж із яскравою помадою.
Раніше ми розповідали, як 87-річна королева Софія в ефектному штанному костюмі вийшла на червону доріжку.