У костюмі-трійці і сорочці кольору гакі: Олена Зеленська зустрілася у Києві з верховною представницею ЄС

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася у Києві з верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.

Вони обговорили питання безпеки українських дітей, які страждають від російської агресії. Перша леді подякувала їй за допомогу Україні та, зокрема, українським дітям. Вона відзначила те, що Європейський Союз офіційно приєднався до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

«Ми вдячні, що Європа говорить з нами одним голосом, коли йдеться про захист дітей. Це допомагає не лише повертати тих, кого викрала Росія, а й захищати права всіх українських дітей», — сказала Зеленська.

На зустрічі перша леді постала у діловому сірому костюмі-трійці, який складався з жакета, жилета і штанів. На ній також була сорочка кольору гакі.

В Олени було акуратне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж. Лук вона завершила золотими сережками-пусетами.

