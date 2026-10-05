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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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149
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1 хв

У костюмі-трійці кольору мокко і з гарним букетом: прем’єр-міністерка Італії отримала нагороду

Джорджа Мелоні у діловому образі й ажурних сережках з’явилася на урочистому заході.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні відвідала урочистості з нагоди 80-річчя CNA — Національної конфедерації ремесел та малих і середніх підприємств. Захід, присвячений світу італійського ремісництва та підприємництва, відбувся в аудиторії Антоніанум.

Прем’єрка постала там у діловому костюмі-трійці кольору мокко, який складався з однобортного жакета, жилета і широких штанів. Під жакет вона одягла білу сорочку в тонку смужку, залишивши верхні ґудзики розстебнутими.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

У Мелоні була гарна зачіска з локонами, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою та французький манікюр. Вуха політикиня прикрасила великими сріблястими сережками з ажурними підвісками, а руки — каблучками.

Перед фотографами Джорджа усміхалася, тримаючи гарний букет квітів. В іншій руці вона тримала нагороду у вигляді скульптурного зображення жіночого обличчя.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у мереживній блузці і з червоною помадою відвідала галавечерю у Мілані.

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