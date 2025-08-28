У костюмі-трійці, лоферах і з елегантною брошкою: Олена Зеленська на Черкащині

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації відвідала осередок Школи Супергероїв, який з’явився у Черкасах на базі двох медичних закладів. Він став першим освітнім простір такого формату в місті й області.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Нова Школа Супергероїв у Черкасах — це ще один приклад того, як спільними зусиллями можна забезпечити дітям право на навчання навіть у лікарняних стінах. А головне, зробити все, щоб жодна дитина не почувалась ізольованою від звичного життя, могла спілкуватися, розвивати свій потенціал і відчувати всебічну підтримку дорослих», — зазначила перша леді.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там дружина президента постала у діловому темно-синьому костюмі-трійці і світлій сорочці. Вбрання вона скомбінувала з чорними лоферами.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, прикрасила вуха сережками-пусетами, а до лацкану жакета прикріпила елегантну брошку у вигляді квітки з акцентним синім кольором.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

