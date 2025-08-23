- Дата публікації
У костюмі з чорним квітковим принтом: королева Мері сходила на виставку
Екскурсію виставкою для королеви провели директорка музею і сама художниця.
22 серпня королева Мері відвідала відкриття виставки «Бхарті Кхер — Міфології» в музеї Торвальдсена в Копенгагені. На виставці представлено багато експонатів сучасної індійської художниці Бхарті Кхер.
Мері одягла для свого виходу білий костюм у чорний принт від бренду The Fold, який включав жакет і штани. Мері доповнила вбрання чорними босоніжками на підборах, а також безліччю прикрас лаконічного дизайну.
Волосся Її Величність розпустила, а на обличчі зробила макіяж, який виграшно підкреслював її очі та вбрання.
Нагадаємо, що кількома днями раніше королева Мері відвідала захід на острові Амагер у цих же прикрасах. Одягнена вона була в синій костюм у смужку від Ralph Lauren.