У костюмі з чорним квітковим принтом: королева Мері сходила на виставку

22 серпня королева Мері відвідала відкриття виставки «Бхарті Кхер — Міфології» в музеї Торвальдсена в Копенгагені. На виставці представлено багато експонатів сучасної індійської художниці Бхарті Кхер.

Мері одягла для свого виходу білий костюм у чорний принт від бренду The Fold, який включав жакет і штани. Мері доповнила вбрання чорними босоніжками на підборах, а також безліччю прикрас лаконічного дизайну.

Волосся Її Величність розпустила, а на обличчі зробила макіяж, який виграшно підкреслював її очі та вбрання.

Нагадаємо, що кількома днями раніше королева Мері відвідала захід на острові Амагер у цих же прикрасах. Одягнена вона була в синій костюм у смужку від Ralph Lauren.

Королева Мері / © Getty Images